PJ intercepta veleiro e detém casal com 263 quilos de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje um homem e uma mulher que foram e interceptados em alto mar num veleiro com 14 metros que fazia a travessia entre a América Latina e a Europa com 263 quilos de cocaína a bordo.

A embarcação foi localizada e intercetada em alto mar pela Força Aérea e pela Marinha tendo sido conduzida para o porto de Ponta Delgada, nos Açores, onde chegou hoje de manhã.

Na sequência de buscas foram detidos em flagrante delito os dois tripulantes, um homem e uma mulher estrangeiros, com 58 e 66 anos de idade, respetivamente.

As detenções foram realizadas no âmbito da operação "Albus" de combate ao tráfico internacional de estupefacientes por via marítima e contou com a colaboração e troca de informação de autoridades de diversos países, como os Estados Unidos, a Alemanha e a França, adiantou a Polícia Judiciária.

Fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que os dois tripulantes são de nacionalidade alemã.