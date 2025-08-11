Despiste de moto causou um ferido no Funchal
Uma moto despistou-se ao final da tarde de ontem na Rua Cube da Choupana, no Funchal.
O motociclista, um homem de 47 anos, apresentava escoriações e suspeita de fractura no joelho.
O socorro à vítima foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que o transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo