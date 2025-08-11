Despiste de moto causou um ferido no Funchal

Uma moto despistou-se ao final da tarde de ontem na Rua Cube da Choupana, no Funchal.

O motociclista, um homem de 47 anos, apresentava escoriações e suspeita de fractura no joelho.

O socorro à vítima foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que o transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.