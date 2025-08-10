Tiago Berenguer faz balanço muito positivo do Asia Training Camp 2025

O atleta Tiago Berenguer, do Club Sports da Madeira, fez um balanço muito positivo do 'Team Europe - Asia Training Camp 2025', um evento organizado pela Confederação Europeia de Badminton, que se realizou em Banguecoque, na Tailândia. O madeirense foi o único representante nacional neste estágio.

" O respcetivo estágio internacional decorreu com enorme sucesso, durante duas semanas de trabalho que contou com a participação de vários atletas de elite e sob orientação de treinadores de referência internacional assimilando novas metodologias de trabalho, onde a disciplina, intensidade e resiliência estão incorporadas na cultura desportiva da Tailândia", indica uma nota enviada à imprensa.

Nas palavras do atleta, diz-se "profundamente honrado por ter sido escolhido pela Badminton Europe Confederation (BEC) e pela Federação Portuguesa de Badminton (FPB) para representar Portugal no estágio de atletas Sub21, na Tailândia". "É igualmente uma honra integrar este grupo de estágio ao lado dos melhores jogadores Sub21 de toda a Europa. A partilha de experiências, o espírito competitivo e o convívio entre atletas de diferentes países contribuíram de forma muito positiva para o meu crescimento", disse.

"As condições proporcionadas pela academia foram excelentes, assim como a hospitalidade com que fomos recebidos. É inspirador ver o respeito e a admiração que os asiáticos têm por este desporto, algo que ainda está a crescer em Portugal", acrescenta.

O jovem afirma sair "desta experiência com aprendizagens valiosas, novas ideias e uma motivação renovada para continuar a evoluir".

Levo comigo não só um crescimento como atleta, mas também como pessoa, com o firme propósito de continuar a trabalhar para representar Portugal da melhor forma possível. Tiago Berenguer

Tiago Berenguer e Maribel Sousa foram convocados para representar a Selecção Nacional de Sub-19, no Campeonato do Mundo de Juniores "YONEX SUNRISE BWF World Junior Championships 2025", que irá realizar-se em Guwahati, Assam, Índia, de 6 a 19 de Outubro de 2025.