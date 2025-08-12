"Quem integra as listas do JPP faz por coragem e convicção"

O Juntos Pelo Povo (JPP) formalizou, esta terça-feira, no Tribunal da Ponta do Sol, a entrega de listas próprias aos órgãos autárquicos da Assembleia Municipal da Ponta do Sol e Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia da Ribeira Brava; Câmara Municipal e Assembleia Municipal da Calheta.

O porta-voz do JPP e candidato à presidência da Câmara Municipal da Calheta, Basílio Santos, começou por dirigir uma palavra de "apreço e de coragem aos homens e mulheres que aceitaram integrar as listas do JPP".

É muito difícil na Madeira servir na política fora do partido que tem o domínio do poder, quem vem para o JPP vem por convicção, porque tem coragem e quer ajudar a mudar a política regional, quem domina o poder ameaça os que ousam recusar integrar as listas, e esta é a grande diferença das candidaturas Basílio Santos, candidato do JPP à presidência da autarquia da Calheta

No concelho da Calheta, o JPP candidata-se com duas listas, uma para a Câmara e outra para a Assembleia Municipal. "O JPP está num período de expansão regional, autárquica e nacional, nenhum partido consegue, em poucos anos, chegar à política e desbravar caminho, sobretudo no poder municipal, estamos a fazer um percurso consistente, sem pressas, não seria responsável ter candidaturas às oito freguesias do concelho", explicou o candidato e deputado.

"As pessoas que estão nas nossas listas trazem um compromisso de trabalho junto das populações, uma presença constante, atenta e vigilante em todo o concelho, para que os seus problemas sejam resolvidos, disso podemos estar certos", finalizou.