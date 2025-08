Seis voos cancelados no Aeroporto da Madeira

Este sábado já foram cancelados seis voos no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas.

Neste momento o Aeroporto está operacional, mas tal como o DIÁRIO noticiou a gare do Aeroporto do Porto Santo encontra-se com centenas de passageiros provenientes de aviões que devido ao vento forte não aterraram na Região.

Ontem, foram cancelados 39 voos, o que afectou cerca de seis mil passageiros.

A Aeroportos da Madeira volta a alertar para as previsões meteorológicas adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) durante o dia de hoje. Os passageiros devem contactar a sua companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.