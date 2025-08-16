Conheça os vencedores das categorias da Regata da Madalena do Mar/3.ª etapa do circuito regional SIPRE
As águas do concelho da Ponta do Sol acolheram hoje, dia 16 de Agosto, a 3.ª etapa do Circuito Regional SIPRE, intitulada Regata da Madalena do Mar, um evento organizado pela Associação Regional de Canoagem da Madeira em parceria com a Câmara Municipal da Ponta do Sol e que contou com a presença de canoístas oriundos da ANCLobos, CTMar, CNCalheta, CNFunchal e LCMachico.
Esta prova teve início no Paul do Mar e términos na Madalena do Mar (Praia Banda D’Além), num percurso de 9,5Km, e foi destinada às classes, SS1, SS2 e SUPC Juniores, Seniores e Masters Masculinos e Femininos e SS2 Mistos Absolutos.
No que concerne à classificação individual, eis os pódios de cada categoria:
- SS1 Séniores – 1º João Ornelas (ANCLobos), 2º Bruno Afonso (CNCalheta), 3º David Fernandes (CNCalheta);
- SS1 Juniores – 1º Paulo Macedo (CNCalheta), 2º João Jardim (ANCLobos), 3º João Jesus (ANCLobos)
- SS1 Juniores Femininos – 1º Constança Faria (CNFunchal)
- SS1 Masters A – 1º Diogo Drumond (CTMar), 2º Márcio Teixeira (CNFunchal), 3º Pedro Mendes
- SS1 Masters A Femininos – 1º Kamila Roberts (CNCalheta), 2º Magdalena Zajac (CNCalheta)
- SS1 Masters B – 1º Vítor Chaves (CNFunchal), 2º Duarte Camacho (CNFunchal), 3º Rui Gonçalves (ANCLobos);
- SS2 Seniores – 1º Célio Alves/Ruben Freitas (ANCLobos), 2º Rodrigo Santos/Paulo Camacho (CNFunchal),
3º Leandro Corte/Rafael Silva (CTMar);
- SS2 Juniores - 1º Afonso Relva/Martin Perdigão (CNCalheta), 2º Francisco Pires/António Sousa (CTM);
- SS2 Masters A – 1º Marco Gomes/Ruben Freitas (CTMar)
- SS2 Masters B – 1º Samuel Gouveia/José Silva (ANCLobos)
- SS2 Mistos Absolutos – 1º Rui Macedo/Beatriz santos (CNFunchal);
No que diz respeito à classificação colectiva, a Associação Náutica de Câmara de Lobos venceu a terceira etapa com 11.145 pontos, seguido pelo Clube Naval da Calheta com 5.140 pontos e o Clube Naval do Funchal com 4.338 pontos.