Obra 'A Macaronésia trocada por miúdos' parte para 2.ª edição

A segunda edição do livro infantil 'A Macaronésia trocada por miúdos' vai avançar em breve, numa iniciativa da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira, que realizou recentemente a sua terceira reunião ordinária da Assembleia Geral. Nesse encontro, foram aprovados por unanimidade o Relatório de Actividades referente a 2024 e o Plano de Actividades para o próximo período, do qual consta essa obra.

Susana Cristina Gramilho Clemente é a nova presidente da direcção, tendo Manuela Maria de Castro Andrade como vice-presidente e ainda Lídia Maria Teixeira Gramilho Clemente como tesoureiro.

A Assembleia Geral é composta por Tiago Miguel Pinto Pereira de Freitas no cargo de presidente; André Fernandes da Cunha como vice-presidente e ainda Laura Maria dos Santos Correia Figueira como vogal.

José Miguel Sousa é o presidente do Conselho Fiscal, com Nuno José Morais e Carla Rute da Silva Cardoso como vogais.

A associação mostrou-se ainda disponível para colaborar na organização da IV Cimeira da Macaronésia, que terá lugar na Madeira em 2026.

"A Macaronésia caminha para se afirmar como um bloco regional com voz própria, onde Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde podem cooperar como vértices de um arquipélago de oportunidades. Temos desafios comuns e um enorme potencial para criar projetos conjuntos nas áreas da sustentabilidade, investigação oceânica, educação, turismo e cultura", disse a presidente.

Susana Clemente considera que a missão é "é lançar as fundações de uma Macaronésia visionária, solidária e consequente, capaz de falar a uma só voz no Atlântico.”