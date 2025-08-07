João Carlos Gomes mandatário na Madeira da candidatura de Gouveia e Melo à Presidência da República

O vice-presidente da Associação dos Industriais de Construção da Madeira, João Carlos Gomes, é o mandatário na Madeira da candidatura de Gouveia e Melo à Presidência da República Portuguesa.

Licenciado em Direito, gestor empresarial e advogado, João Carlos Gomes foi deputado à Assembleia da República, eleito pelo PSD em representação da Região Autónoma da Madeira. Foi representante do Governo Regional da Madeira na Assembleia Legislativa da Madeira e no Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, em Lisboa. É representante do Conselho de Administração da Fundação INATEL para a RAM, secretário da direcção da Assicom e delegado do INATEL na Madeira.

Conheça os restantes mandatários da candidatura:

Aveiro

Mandatário distrital: Maria de Lurdes Breu. É conhecida como uma das “Cinco Magníficas”, as cinco primeiras mulheres a exercer o cargo de presidente de câmara municipal no país (Estarreja) nas eleições de dezembro de 1976. Foi reeleita por quatro vezes, tendo exercido o cargo até ao início de 1993. Desempenhou importantes funções no PSD a nível regional e nacional e assumiu a liderança de atividades locais, como a Presidência da Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Estarreja (CERCIESTA).

Coordenador distrital: Simão Santana. Licenciado em Comunicação Social pelo Instituto Politécnico de Tomar e mestre em Ciências Políticas pela Universidade Nova de Lisboa. Conta com 8 anos de experiência em assessoria política, comunicação e estratégias de marketing. É adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro.

Bragança

Mandatário distrital: Isabel Maria Lopes. Licenciada em Informática de Gestão pelo Instituto Superior de Línguas e Administração, possui um mestrado em Gestão e um doutoramento em Tecnologias e Sistemas de Informação pela Universidade do Minho. Deputada pelo PDSD à Assembleia da República (XIV Legislatura), é professora adjunta na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança.

Coordenador distrital: José Fernandes. Foi comandante dos Bombeiros Voluntários de Bragança durante 18 anos e é o atual Presidente. Tenente-Coronel do Exército, é Presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes de Bragança.

Castelo Branco

Mandatário distrital: Afonso Camões. Jornalista sénior. Começou a sua carreira no "Jornal do Fundão", passou pelo "O Primeiro de Janeiro", fundou o "Semanário" e coordenou a Rede "Expresso". Foi administrador da Controlinveste, presidente da Lusa, diretor do Jornal de Notícias e diretor-geral da Global Media. Foi distinguido com diversos galardões.

Coordenador distrital: Miguel Caniça. Licenciado em Matemática pela Universidade da Beira Interior, conta com quase duas décadas de experiência profissional no setor bancário. É empresário do setor agroalimentar no Fundão e CEO da empresa Genial Emoção.

Évora

Mandatário distrital: José Alexandre Policarpo. Advogado com inscrição ativa no Conselho Regional de Évora. Desempenhou funções em vários órgãos da Ordem dos Advogados a nível regional e nacional. Politicamente, exerceu funções autárquicas em junta de freguesia, vereação municipal e no conselho de segurança municipal.

Coordenador distrital: José Carlos Garcia dos Santos. Geógrafo pela Universidade de Évora, pertenceu à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. É especialista na área do ordenamento do território e fiscalização ambiental.

Leiria

Mandatário distrital: Carlos Bonifácio. Licenciado em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduado em Estratégia, tem exercido funções como consultor e formador, trabalhando para várias entidades, tendo-se especializado na área da avaliação de desempenho dos funcionários públicos. Foi Vice-presidente da Câmara Municipal de Alcobaça durante dois mandatos e candidato à Presidência da Câmara em 2013, pelo CDS-PP.

São Miguel

Mandatário: Gualter Couto. Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade dos Açores, fez mestrado em Gestão/ MBA (Master Bussiness Administration) em 1999, na Universidade de Lisboa, onde viria mais tarde a obter o Doutoramento em Gestão. Concluiu o Título de Agregado em 2010 pela Universidade dos Açores. Participou como investigador e investigador responsável em vários projetos, tendo várias obras publicadas. É Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada.

Terceira

Mandatário: Francisco Maduro Dias. Licenciado em História pela Universidade do Porto, é pós-graduado em Gestão e Conservação da Natureza pela Universidade dos Açores e em Museologia pela Universidade Autónoma de Lisboa. Desenvolve há mais de 40 anos atividade nas áreas da Gestão e Conservação de Património Cultural (em especial o construído), Gestão e Conservação do Património Natural, Museologia (em especial museologia de intervenção social), História, Arqueologia e Turismo.

Quanto ao Coordenador Regional do Centro, trata-se de Simão Santana, também coordenador distrital por Aveiro.