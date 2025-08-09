Assembleia Legislativa da Madeira abre portas à população

A Assembleia Legislativa da Madeira recebeu este sábado, 9 de Agosto, uma visita orientada aberta ao público, que permitiu aos cidadãos conhecer o edifício, o funcionamento e a história do Parlamento Regional.

Durante o percurso, os participantes visitaram as principais áreas do edifício, receberam informações sobre a história da instituição e ficaram a conhecer o papel da Assembleia no sistema autonómico da Região Autónoma da Madeira. A actividade incluiu explicações sobre a organização dos trabalhos parlamentares, a composição dos grupos e representações parlamentares e o processo legislativo regional.

A iniciativa teve como propósito aproximar o parlamento da comunidade, promovendo o conhecimento sobre o sistema político e incentivando a participação cívica.

O edifício da Assembleia, antiga Alfândega do Funchal, foi construído no século XVI, tendo sido alvo de várias obras de adaptação e remodelação ao longo dos séculos. A estrutura possui diversos espaços e salas de interesse histórico e arquitectónico, bem como obras e peças de mobiliário que remontam aos séculos XVII e XVIII.

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira disponibiliza visitas orientadas (número máximo de 25 pessoas por grupo), de segunda a sexta-feira, mediante marcação prévia que pode ser efetuada através do e-mail [email protected].

Adicionalmente, o Parlamento Madeirense abre as suas portas, para a realização de visitas orientadas, ao 3.º sábado de cada mês. As inscrições para as visitas realizadas ao sábado devem-se fazer através do seguinte formulário: Marcação Visita.

A visita será efectuada com um máximo de 25 participantes e um mínimo de 10, com início aprazado pelas 11 horas, junto à estátua da Trilogia dos Poderes, na porta nascente da Assembleia Legislativa da Madeira. As inscrições devem ser concretizadas até a quinta-feira anterior à realização da visita.

O público em geral pode ainda assistir às sessões plenárias, mediante a disponibilidade de lugares na Galeria do Público. A entrada faz-se pela porta poente.