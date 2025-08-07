Nacional com ambição renovada, mesmo sem investimento privado

Após falhado o negócio com um investidor privado, o Nacional apresenta novidades em todos os setores para a edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, com o objetivo de garantir o mais rapidamente possível a permanência.

Prestes a iniciar a 22.ª participação na I Liga e com cinco presenças nas competições europeias, o emblema 'alvinegro' vai tentar repetir, ou até melhorar, o 14.º lugar alcançado em 2024/25, de modo a continuar no convívio entre os 'grandes'.

Depois de gorada a venda parcial da SAD ao grupo de investimento ACA Football Partners (ACAFP), com sede em Singapura, por 13 milhões de euros (ME), o presidente Rui Alves não deixou de reforçar o plantel, assegurando, até ao momento, 17 contratações.

Na baliza, Lucas França deve continuar como titular absoluto, apesar das chegadas de Kaique Azarias (ex-Farense) e Kevyn Vinícius (ex-Fluminense, Brasil), sendo que também na defesa são esperadas poucas mudanças no 'onze' base, comparativamente à última temporada.

Por sua vez, no centro do terreno, a equipa perdeu algumas referências, nomeadamente com a saída de Luís Esteves, que funcionava como um 'maestro', e Daniel Penha, principal 'artilheiro' dos nacionalistas no campeonato passado, com quatro golos.

Ainda assim, chegaram alguns jogadores credenciados, como são os casos de Filipe Soares, que teve uma época com contributo positivo, a nível individual, no despromovido Farense, e Igor Liziero, proveniente dos brasileiros do São Paulo, que vem para ser o novo 'patrão' na zona intermédia.

Para o ataque, destacam-se os regressos de Chucho Ramírez, melhor marcador do Nacional em 2023/24, época que marcou o regresso ao primeiro escalão, e Witi, que volta ao clube que representou durante 10 temporadas consecutivas, entre 2014 e 2024.

Em sentido contrário, saíram os avançados Joel Tagueu, autor de alguns golos decisivos na segunda metade da última temporada, e Dudu Teodora, que teve um papel de destaque em 2024/25.

O sucesso da equipa vai depender muito de Tiago Margarido, que segue para o terceiro ano seguido no comando técnico dos insulares, sobretudo na capacidade de 'colar' as peças a criar dinâmicas coletivas no seio de um grupo com muitas 'caras' novas.

O início de campeonato é desafiante, com embates diante do bicampeão Sporting, do FC Porto e do Sporting de Braga nas primeiras sete jornadas, sendo que a estreia na I Liga vai acontecer no sábado, às 15:30, com a receção ao Gil Vicente.