Mais 30% de alunos no ensino superior
Confira os destaques da primeira página do DIÁRIO de hoje
A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 11 de Agosto, dá conta que, entre 2015 e 2024, o número de estudantes residentes na Região a frequentar o ensino universitário aumentou em cerca de 2.100. Nos últimos anos, a procura por mestrados e doutoramentos tem superado a das licenciaturas.
‘Semper fidelis’
Na grande reportagem de hoje, conheça o Grupo Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia, que possui oito cães treinados para detectar estupefacientes, armas, explosivos e realizar buscas e salvamentos. Mónica Sousa é a única mulher da equipa na Região.
Sucesso aumenta fasquia para 2026
Festa Luso-Venezuelana, na marginal da Ribeira Brava, fechou com nova enchente.
Entrada com o pé esquerdo
No Desporto, Lourosa ‘gelou’ o Marítimo, que perdeu (0-1) aos 90+8 minutos, na jornada inaugural da II Liga.
Destaque ainda para: Madeirenses fora do programa E-lar.
