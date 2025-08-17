Chucho Ramírez assegura o primeiro ponto do Nacional na I Liga

O Nacional empatou hoje, por 1-1, frente ao Rio Ave, para a segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, conquistando o primeiro ponto na competição.

O conjunto madeirense que actuou toda a segunda parte do encontro, disputado em Vila do Conde, em desvantagem no marcador e reduzido a 10 elementos, conseguiu assegurar o empate, com um golo apontado por Chucho Ramírez, aos 84.

O golo dos rioavistas aos prematuros 13 minutos, por Clayron e, a expulsão de Ulisses, aos 40, admoestado com dois amarelos em três minutos, pareciam ter distanciado os alvinegros dos primeiros pontos na competição, mas sem deitar a ‘toalha ao chão’, o ponta-de-lança venezuelano, servido por José Gomes, tirou um adversário do caminho e apontou para a igualdade, assinando o seu primeiro golo depois do regresso ao Nacional no arranque desta campanha.

A formação liderada por Tiago Margarido deixa para trás a entrada em falso na competição, após o desaire caseiro frente ao Gil Vicente (2-0).

Na próxima jornada o Nacional recebe o campeão em título, Sporting, sábado, 23 de Agosto, às 18 horas.