Conheça o primeiro ‘onze’ do Nacional de 2025/2026

Pelas 15h30 no seu estádio, Estádio da Madeira, o Clube Desportivo Nacional faz a sua apresentação oficial da época 2025/2026.

Naquele que é o primeiro jogo do campeonato, Liga Portugal Betclic (I Liga) os alvinegros medem forças com o Gil Vicente, e com o treinador Tiago Margarido a apresentar o seguinte onze: Lucas França, João Aurélio, Ulisses, Léo Santos, José Gomes, Matheus Dias, Liziero, Filipe Soares, Witi, Chuchu Ramirez e Paulinho

Quanto à formação de Barcelos, orientada por César Peixoto, irá se apresentar com os seguintes atletas: Andrew, Hevertton, Buatu, Elimbi, Konan, Caseres, Bamba, Bermejo, Luís Esteves, Martín e Pablo.

De referir que esta partida será arbitrada por David Silva, do Porto, que terá como auxiliares Carlos Campos e João Martins. No VAR estarão Rui Costa e Tiago Costa.

A título de curiosidade, na época passada Gil Vicente e Nacional fecharam o campeonato com um total de 34 pontos, com os gilistas a serem 13.º classificados com os alvinegros a ficarem no lugar abaixo.