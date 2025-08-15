Ex-autarca de Vila Franca de Deão morre a combater fogo

O ex-autarca de Vila Franca do Deão, Carlos Dâmaso, é a primeira vítima mortal dos incêndios florestais que assolam o país.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, confirmou que o ex-autarca de Vila Franca do Deão Carlos Dâmaso morreu na sequência do combate às chamas, tendo o seu corpo sido encontrado hoje.

Carlos Dâmaso era novamente candidato à presidência da freguesia de Vila Franca do Deão, no concelho da Guarda, nas eleições autárquicas de outubro, pelo Movimento Independente.