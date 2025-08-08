Astrónomos descobriram o que poderá ser o maior buraco negro já detectado

Astrónomos descobriram o que poderá ser o maior buraco negro já detetado, perto do limite teórico máximo do que é possível no universo e 10.000 vezes mais pesado que o da Via Láctea, indica um estudo divulgado na quinta-feira.

De acordo com o artigo publicado na revista da Royal Astronomical Society, a dimensão deste buraco negro ultramassivo é equivalente a 36 mil milhões de massas solares.

"Este é um dos 10 buracos negros mais massivos já descobertos e possivelmente o mais massivo", disse o astrofísico e cosmólogo Thomas Collett, da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, em comunicado citado pela agência noticiosa privada espanhola Europa Press.

"A maioria das outras medições de massa de buracos negros são indiretas e levantam dúvidas grandes, pelo que não sabemos ao certo qual é a maior. No entanto, graças ao nosso novo método, estamos muito mais seguros sobre a massa deste", acrescentou.

O objeto cósmico, existente no sistema galáctico designado Ferradura Cósmica, foi detetado através do fenómeno conhecido como 'lente gravitacional' - em que a presença de um corpo de grande massa mas invisível é detetada através da distorção gravitacional que provoca no trajeto da luz emitida por outros objetos cósmicos distantes.

A descoberta utilizou também a 'cinemática estelar', que estuda o movimento das estrelas dentro das galáxias e a velocidade e forma como se movem à volta dos buracos negros.

O recurso à observação da distorção gravitacional ajudou a equipa a "olhar muito mais profundamente para o universo", indicou Collett, adiantando que a combinação das duas medições permite ter "confiança total" de que o buraco negro é real.

O cientista explicou que o efeito do buraco negro foi detetado porque "altera o percurso da luz à medida que passa por ele e faz com que as estrelas nas regiões internas da galáxia hospedeira se movam extremamente rápido (quase 400 quilómetros por segundo)".

O investigador principal, Carlos Melo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), assinalou que, no momento da observação, o buraco negro não estava a acumular ativamente material, baseando-se a deteção "unicamente na sua imensa força gravitacional e no efeito que tem no seu meio envolvente".

"O que é particularmente interessante é que este método nos permite detetar e medir a massa destes buracos negros ultramassivos escondidos por todo o universo, mesmo quando estão completamente silenciosos".

Crê-se que cada galáxia do universo tem um buraco negro supermassivo no seu centro, contendo as maiores buracos negros ainda maiores, conhecidos como ultramassivos. A galáxia do sistema solar, a Via Láctea, tem um buraco negro de aproximadamente quatro milhões de massas solares.

A descoberta casual do buraco negro da Ferradura Cósmica, localizado a cerca de 5.000 milhões de anos-luz, é significativa porque ajudará os astrónomos a compreender a ligação entre os buracos negros supermassivos e as suas galáxias hospedeiras.