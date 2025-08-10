Exército do Paquistão diz ter matado 47 milicianos patrocinados pela Índia

As forças de segurança paquistanesas mataram pelo menos 47 milicianos durante operações separadas em dois dias no distrito de Zhob, na província de Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, anunciou ontem o exército.

Em comunicado de imprensa citado pela agência de noticias EFE, os Serviços de Relações Públicas Interinstitucionais (ISPR) indicaram que as tropas paquistanesas eliminaram 33 milicianos que tentavam infiltrar-se através da fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, na área de Sambaza, em Zhob, na noite de quinta para sexta-feira.

Após esta ação, as forças de segurança lançaram uma operação de limpeza na área circundante, na qual morreram ainda outros 14 militantes, totalizando 47 pessoas, indicaram os Serviços de Relações Públicas Interinstitucionais.

No comunicado, afirmou-se que os mortos eram elementos patrocinados pela Índia, um termo que o exército paquistanês usa para se referir a militantes que abandonaram os ensinamentos do Islão.

O ISPR acrescentou que, uma vez neutralizados os terroristas perseguidos, as forças de segurança recuperaram armas, munições e explosivos dos mortos.

"As forças de segurança continuam empenhadas em proteger as fronteiras da nação e frustrar as tentativas de sabotar a paz, a estabilidade e o progresso do Paquistão", afirmou o gabinete de comunicação militar.

O primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, e o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, felicitaram as forças pela morte dos 47 militantes e prometeram garantir a erradicação do flagelo do terrorismo.

"Os nossos soldados arriscaram as suas vidas para proteger o país e frustraram com sucesso os planos nefastos dos terroristas", acrescentou o primeiro-ministro paquistanês.

O Paquistão tem testemunhado um aumento dos incidentes transfronteiriços desde que os talibãs afegãos voltaram ao poder no vizinho Afeganistão em 2021, especialmente nas províncias fronteiriças de Khyber Pakhtunkhwa (KP) e Baluchistão.