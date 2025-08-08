Três pessoas perderam-se na Levada dos Tornos
Três pessoas, um homem e duas mulheres, perderam-se na noite de ontem na Levada dos Tornos, na zona da Corujeira, no Monte, e tiveram de pedir socorro.
A Polícia Florestal deslocou-se ao local pelas 20h50 e conseguiu encontrá-los.
Os cidadãos estavam bem de saúde.
Tal como o DIÁRIO noticiou, na noite anterior a Polícia Florestal deslocou-se também à zona do Rabaçal, na Calheta, para resgatar três turistas perdidos.
Três turistas perderam-se durante a noite no Rabaçal
Três turistas de nacionalidade brasileira perderam-se ontem à noite na zona do Rabaçal, na Calheta, e tiveram de pedir socorro para conseguir encontrar o caminho de volta.
