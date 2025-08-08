IFCN alerta a população para adoptar uma conduta cautelosa em espaço florestal

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), face ao alerta laranja avançado pelo IPMA para as zonas montanhosas, alerta a população para que adopte uma conduta cautelosa em espaço florestal, nas serras da Madeira, evitando comportamentos de risco que possam pôr em perigo pessoas e um património que é de todos, a floresta.

Desta forma lembra, mais uma vez, que está proibido a realização de qualquer tipo de queimada e fogueira em espaço florestal.

Desaconselha a utilização dos fogareiros nas zonas de lazer em espaço florestal e no caso de utilização destas infraestruturas logo após a confeção, as brasas e chamas deverão ser apagadas não podendo abandonar o local enquanto estiverem a cozinhar.

Desaconselha caminhadas nas zonas dos Picos mais altos da ilha da Madeira.

A estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro permanecerá encerrada.

Deverá ser evitado a utilização de equipamentos que possam provocar faísca (motorroçadoras com discos, motosserras, tratores sem proteções de escape, cabeças destroçadoras de mato, rebarbadoras, máquinas de soldar entre outras).

O IFCN reforçou neste período a vigilância em espaço florestal. "Está no terreno o Corpo de Polícia Florestal 24 horas, utilizando equipamentos recentemente adquiridos para vigilância como os drones, camaras térmicas, os Sapadores florestais, que, neste período, se dedicam à vigilância e o Corpo de Vigilantes da Natureza que realiza vigilância essencialmente nas áreas protegidas", refere nota enviada pela secretaria.

Além de todo este dispositivo de vigilância, o IFCN tem no terreno várias viaturas de primeira intervenção com água prontas a actuar, possui camiões de primeira intervenção estrategicamente estacionados nos pontos mais altos da ilha e várias máquinas de rasto estacionadas em diversos locais da ilha prontos a atuar em caso de necessidade.

Recorda que, não obstante estarmos na época estival, as condições de temperatura, humidade e vento aumentam o risco de incêndio, pelo que todos os comportamentos em espaço florestal e natural devem ter em consideração este facto.