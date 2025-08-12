IFCN reitera a adopção de uma conduta cautelosa em espaço florestal

Através de uma publicação nas redes sociais, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) reitera os cuidados a ter em espaço florestal, face aos avisos meteorológicos de nível laranja pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), nas regiões montanhosas da ilha da Madeira.

O IFCN reitera que está "proibido a realização de qualquer tipo de queimada e fogueira em espaço florestal".

Desaconselha a utilização dos fogareiros nas zonas de lazer em espaço florestal e no caso de utilizar estas infra-estruturas deve, logo após a confecção, apagar as brasas e chamas, "não podendo abandonar o local enquanto estiverem a cozinhar."

Acrescenta, ainda, que as caminhadas nas zonas dos Picos mais altos da ilha da Madeira são desaconselhadas.

A estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro permanecerá encerrada.

Deverá ser evitado a utilização de equipamentos que possam provocar faísca, nomeadamente motorroçadoras com discos, motosserras, tratores sem protecções de escape, cabeças destroçadoras de mato, rebarbadoras, máquinas de soldar, entre outras.

Por fim, lembra que, não obstante estarmos na época estival, as condições de temperatura, humidade e vento aumentam o risco de incêndio, pelo que todos os comportamentos em espaço florestal e natural devem ter em consideração este facto.

Tal como já noticiado pelo DIÁRIO, o IPMA prolongou os alertas devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

A costa sul encontra-se sob aviso amarelo até às 18 horas desta quarta-feira, 13 de Agosto e nas regiões montanhosas o aviso laranja estará válido até às 18 horas de amanhã.