IPMA prolonga avisos para tempo quente nas regiões montanhosas e costa sul

O calor vai continuar nos próximos dias. O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prolonga na costa sul e nas regiões montanhosas os alertas devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Assim, e de acordo com o IPMA, a costa sul encontra-se sob aviso amarelo até às 18 horas desta quarta-feira, 13 de Agosto.

Nas regiões montanhosas o aviso laranja estará válido até às 18 horas do dia 13 de Agosto.