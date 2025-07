Acertar o passo rumo à 12.ª vitória consecutiva desde 2019!

Ouvir, ajustar e preparar aquela que é a nossa caminhada rumo a mais uma grande vitória eleitoral a 12 de outubro têm sido as grandes prioridades dos últimos tempos, salvaguardando-se, acima de tudo, a unidade dentro do nosso Partido e o nosso foco naquilo que é essencial e que passa por reforçarmos a nossa liderança no poder local.

Independentemente dos ajustes que precisaram de ser feitos, não tenhamos quaisquer dúvidas de que as equipas e as lideranças escolhidas nas nossas listas candidatas às próximas Eleições, são aquelas que maior confiança representam e que maior capacidade têm, não só para ganhar mas, sobretudo, para garantir que, também em cada concelho e freguesia da nossa Região, se cumpra, integralmente, o projeto de desenvolvimento que preconizamos para a nossa Terra.

Sim, queremos fazer mais. Queremos fazer diferente. Queremos que, localmente, não se desperdicem mais oportunidades como aquelas que, infelizmente, têm sido desperdiçadas nos concelhos onde atualmente somos oposição, para prejuízo das suas gentes.

Queremos vencer os 11 concelhos e as 54 freguesias desta Região Autónoma não por capricho, como parece ser a alavanca e a motivação de outros partidos, mas, sim, para que, em diálogo e concertação, possamos fazer ainda mais pelas pessoas que ali residem e que têm direito a ver as suas terras mais desenvolvidas do ponto de vista social, económico e até cultural, muito mais prósperas e com mais apoio aos idosos e mais oportunidades para os jovens.

Queremos, em suma, reforçar a nossa capacidade de atuação como um todo, sem esbarrar na politiquice, na demagogia e nas falsas questões que muitas vezes se colocam por parte da oposição, oposição essa que não raras vezes levanta a voz para acusar o Governo Regional de não fazer esta ou aquela medida quando, no poder local, nada fizeram ou sequer tentaram fazer.

E é isso que esperamos a 12 de outubro. É esse o caminho que já começamos a trilhar, conscientes de que mais uma vitória, desta feita nas Autárquicas, representa mais responsabilidade e ainda mais trabalho, mas, ao mesmo tempo, mais capacidade de concretizar e corresponder às necessidades que existem por suprir a vários níveis e às quais as autarquias têm também poder de responder. Têm e devem responder, com a liderança certa.

No fundo, acreditamos, tal como desde a primeira hora, que vencer as próximas Autárquicas é um passo decisivo para que sejam, uma vez mais, os Madeirenses e os Porto-Santenses a ganhar, sabendo-se, de antemão, que um voto no nosso projeto político é a certeza da estabilidade, do desenvolvimento, do progresso e da esperança no futuro que apenas nós somos capazes de garantir.

Sigamos, pois, confiantes. Trabalhemos, incansavelmente e sempre em proximidade com a nossa população, para merecermos essa confiança. Continuemos a ser, como mais nenhuns outros, agentes de luta e de transformação da nossa realidade para melhor.

Saibamos reforçar a nossa união e a nossa mobilização, certos do grande Partido que somos e dos compromissos que queremos continuar a honrar com o nosso povo, sem nunca perdermos o foco daquilo que é verdadeiramente importante. Sem nunca, em momento algum, deixarmos que a mentira e a demagogia próprias destas lutas políticas releguem a verdade e nossa vontade de continuar a lutar pela nossa Terra para segundo plano.

Sigamos em frente, com a mesma força que expressamos na nossa grande Festa do Chão da Lagoa e naquela que esperamos que venha a ser expressa na nossa rentrée política, no Porto Santo, a 9 de agosto.

Porque, juntos, somos, de facto, sempre mais fortes!