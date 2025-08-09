Bombeiros alertados para abertura de porta no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram esta tarde alertados para realizar uma abertura de porta na Rua das Dificuldades, no Funchal.

A vizinhança pediu à corporação para abrir a porta da casa de uma idosa que vive sozinha e que não respondia.

No entanto, quando os bombeiros lá chegaram a idosa, de 80 anos, estava a descansar no sofá, bem de saúde.

Para o local foi mobilizada uma ambulância e uma viatura ligeira desta corporação.

Foi accionada a linha emergência social.