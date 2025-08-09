 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Bombeiros alertados para abertura de porta no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram esta tarde alertados para realizar uma abertura de porta na Rua das Dificuldades, no Funchal.

A vizinhança pediu à corporação para abrir a porta da casa de uma idosa que vive sozinha e que não respondia.

No entanto, quando os bombeiros lá chegaram a idosa, de 80 anos, estava a descansar no sofá, bem de saúde.

Para o local foi mobilizada uma ambulância e uma viatura ligeira desta corporação. 

Foi accionada a linha emergência social.

