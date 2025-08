Diogo Jota homenageado no regresso do Liverpool a Anfield

Diogo Jota voltou hoje a ser homenageado, no dia do regresso do Liverpool a Anfield, em dois jogos particulares contra o Athletic Bilbau que colocaram em ação todos jogadores dos dois clubes.

Antes da primeira das duas partidas, o antigo jogador 'red' Phil Thompson e o presidente do Athletic, Jon Uriarte, colocaram coroas de flores junto a linha de baliza do topo norte de Anfield.

Tanto no primeiro como no segundo jogo os adeptos não deixaram passar a ocasião para ovacionar o jogador português que alinhava no Liverpool, à passagem do minuto 20, o número da camisola do internacional luso que morreu em julho passado.

Diogo Jota, juntamente com o irmão André Silva, também ele futebolista e que alinhava no Penafiel, morreram na sequência de um acidente de viação que ocorreu em Espanha.

No campo, o Liverpool, campeão inglês, esteve melhor que o adversário basco e ganhou os dois jogos, o primeiro, das 'segundas linhas' por 4-1, e o segundo, dos titulares habituais, por 3-2.