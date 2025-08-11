FC Porto entra em campo com dorsais 'ao quadrado' em homenagem a Jorge Costa

O FC Porto anunciou hoje que os dorsais dos jogadores estarão elevados ao quadrado, de forma a homenagear Jorge Costa na partida frente ao Vitória de Guimarães, da jornada inaugural da I Liga de futebol.

Na sequência do falecimento do histórico capitão portista, que desempenhava a função de diretor para o futebol profissional, o clube assegurou desta forma que o '2', usado predominantemente por Jorge Costa ao longo da sua carreira de jogador, estará presente em todas as camisolas.

"Graficamente representado pelo 'número 2', aquele que mais simboliza a carreira de Jorge Costa, o quadrado de algo é um exemplo de potenciação: um número multiplicado por ele mesmo", começaram por explicar os 'azuis e brancos', em nota no sítio oficial.

A iniciativa vai ao encontro das declarações do técnico italiano Francesco Farioli, que pediu aos seus jogadores que consigam "transportar o ADN de Jorge Costa", na antevisão à primeira partida oficial da temporada.

"O '2' estará, assim, presente em todas as camisolas, numa representação simbólica da operação exponencial que se pede a cada 'dragão'. Como se em cada posição no terreno não estivesse um jogador, mas dois. Não estivesse apenas a sua valia, mas a sua valia amplificada, elevada ao quadrado", acrescentou o clube.

O tributo ao antigo futebolista do FC Porto, entre 1992 e 2005, decorrerá apenas na primeira jornada, mas, segundo a comunicação dos 'azuis e brancos', o objetivo é que o espírito "elevado ao quadrado" possa perdurar ao longo de toda a temporada.

A receção ao Vitória de Guimarães estava originalmente agendada para sábado, mas foi remarcada para hoje, a partir das 20:45, a pedido dos 'dragões', devido ao trágico acontecimento, na terça-feira.

Jorge Costa, de 53 anos, entrou em "paragem cardiorrespiratória na sala de emergência" do Hospital São João, para onde foi transportado, depois de se ter sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

Pelo FC Porto, atuou em 383 jogos oficiais e capitaneou o emblema durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.