Liga decreta minuto de silêncio em homenagem a Jorge Costa

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decretou hoje um minuto de silêncio em homenagem ao antigo internacional Jorge Costa, que morreu na terça-feira, nos jogos compreendidos entre sexta e segunda-feira.

O minuto de silêncio será cumprido nos jogos das primeiras jornadas das I e II Ligas e visa "homenagear Jorge Costa, antigo jogador, treinador e dirigente, de reconhecida dimensão internacional", refere a nota da Liga no seu sítio.

O antigo internacional do FC Porto e diretor para o futebol profissional dos 'azuis e brancos', Jorge Costa, morreu na terça-feira aos 53 anos, no Hospital de São João, no Porto, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

O antigo capitão dos 'dragões' entrou em paragem cardiorrespiratória já na sala de emergência daquele centro hospitalar, para onde foi transportado após se ter sentido indisposto no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

Costa representou os 'dragões' em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tornando-se um dos defesas mais marcantes da história dos portistas, com os quais conquistou uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito vezes a I Liga, cinco a Taça de Portugal e cinco a Supertaça.

Pela seleção portuguesa foi internacional AA 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial sub-20 de 1991.