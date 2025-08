Incêndio em anexo levou bombeiros ao Campanário

Deflagrou, esta tarde, um incêndio no anexo de uma residência, localizada no Lugar da Serra, no Campanário.

Ao que tudo indica, as chamas tiveram origem num fogão, mas foram extintas por populares.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol saíram para o local com duas viaturas de combate a incêndio e uma ambulância que não chegou a ser utilizada, dada a inexistência de feridos.