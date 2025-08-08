Fragata D. Francisco de Almeida aberta a visitas

A fragata D. Francisco de Almeida largou da Base Naval de Lisboa, no passado dia 21 de Julho, para realizar a viagem de instrução dos cadetes das classes de Marinha, Fuzileiros, Administração Naval e Engenheiros Navais dos Ramos de Armas Electrónica e de Mecânica, para que estes possam aprofundar e colocar em prática os conhecimentos aprendidos ao longo do ano lectivo.



O navio permanecerá no porto do Funchal até ao final do próximo domingo, dia 10 de Agosto, estando previsto abrir a visitas durante o fim de semana nos seguintes períodos:



Sábado, 9 de Agosto - das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

Domingo, 10 de Agosto - das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

"Esta será uma oportunidade única de conhecer e visitar um navio da Marinha Portuguesa e saber mais sobre o seu funcionamento, bem como sobre o dia-a-dia dos seus militares", refere um comunicado enviado pela Marinha.



O NRP D. Francisco de Almeida é comandado pelo Capitão-de-fragata Santos Garcia e conta com uma guarnição de 170 militares, onde se incluem 30 cadetes da Escola Naval.​