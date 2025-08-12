Bastonária da Ordem dos Nutricionistas visita a Região

A Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Liliana Sousa, realiza, no próximo dia 14 de Agosto, uma visita oficial à Região Autónoma da Madeira, acompanhada por Diana Silva, representante da Ordem na Madeira e vogal da Direcção Nacional.

A agenda de trabalhos terá início às 10 horas, com uma reunião com a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, onde será debatido o papel dos nutricionistas nas instituições tuteladas pela Secretaria Regional e pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, bem como a necessidade de reforço destes profissionais nos serviços públicos e sociais.

Segue-se, às 11h30, um encontro com a secretária regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, para analisar o impasse relativo aos estágios profissionais no SESARAM e outros temas relacionados com a valorização e integração dos nutricionistas no sistema de saúde regional.

No período da tarde, às 14h30, a Bastonária visitará as instalações do Atalaia Living Care, onde será recebida pelo director-geral, Luís Coelho, para conhecer as boas práticas na área de cuidados continuados e discutir a importância da intervenção nutricional neste contexto.

A visita encerra com um encontro com o administrador da Companhia Insular de Moinhos, Carlos Baptista, pelas 16:30, que inclui uma visita à unidade de produção e um debate sobre o papel dos nutricionistas no setor alimentar e na indústria de transformação.