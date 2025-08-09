Albuquerque pede mobilização para vitória nas Autárquicas

“O PSD/M é um Partido de luta, é um Partido de garra, sempre foi assim há quase 50 anos e, por isso, o próximo desafio é vencermos as Autárquicas e, aqui no Porto Santo, a escolha é muito clara: ou vamos eleger um homem e uma equipa que têm feito um trabalho excepcional ao serviço desta Ilha ou então vamos entrar em disfuncionalidades e regressão, parando tudo o que está aqui em andamento”. A afirmação é do presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, que este sábado, 9 de Agosto, presidiu à Festa de Verão Social-democrata no Porto Santo.

Na ocasião, e perante um grande grupo de militantes do partido, o líder social-democrata fez questão de reiterar que o seu objectivo é vencer, nas próximas Eleições Autárquicas, a 12 de Outubro, os 11 concelhos da Região, apelando à mobilização de todos, sem excepção, para a grande vitória.

Miguel Albuquerque fez questão de frisar que, no caso do Porto Santo, a vitória assume particular importância, até para que o trabalho que tem vindo a ser cumprido em cooperação e em estreita parceria continue no futuro, aludindo, neste caso e a título de exemplo, à obra da Unidade de Saúde local mas, também, às obras que espera concretizar em colaboração com a autarquia no próximo mandato, nomeadamente o novo Campo de Futebol, o Mercado Municipal, o Cais e mais oferta de habitação. “Vamos continuar, juntos, a trabalhar para o bem do Porto Santo”, disse, reforçando “que o PSD/M é o único Partido que coloca, sempre, em primeiro lugar, a Madeira e o Porto Santo”.

Líder dos social-democratas que, ainda na sua intervenção, voltou a defender que a Região precisa de mais Autonomia e que, para esse efeito, é urgente uma revisão Constitucional. “Contra todos aqueles que são contra e contra o conservadorismo do País, vamos apresentar em Setembro o nosso projecto de revisão Constitucional e vamos também garantir que seja revista a Lei mais injusta e mais idiota que é a Lei das Finanças Regionais, uma Lei que não ajuda nem em nada abona a favor das Regiões Autónomas”, garantiu, assinalando que a Região precisa de ter mais poderes legislativos para assegurar o desenvolvimento futuro da Madeira e das novas gerações e que a defesa intransigente da Região na República é para continuar.

A rematar, o Presidente do PSD/Madeira foi igualmente taxativo ao afirmar que o Partido só irá manifestar o seu apoio ao candidato à Presidência da República que assumir, concretamente e de forma inequívoca, o que é que quer para a Autonomia da Madeira, sendo esta uma condição essencial para definir esse mesmo apoio.

Nuno Batista apela a que os porto-santenses “continuem a acreditar”

Lembrando que este primeiro mandato ficou marcado pela união em torno daquilo que era melhor para o Porto Santo e que esse foi um dos grandes desafios superados com sucesso, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo e recandidato ao cargo, Nuno Batista, fez um balanço positivo da sua governação e do trabalho que tem vindo a desenvolver com a sua equipa na autarquia local e deixou claro que se mais não foi feito, isso deveu-se a "quem causou a instabilidade política" no actual mandato autárquico e a todos os que "nunca nada fizeram pelo Porto Santo".

“Valeu a pena acreditar e o presidente do Partido e presidente do Governo não falhou uma única linha comigo nem naquilo que prometeu aos porto-santenses e aquilo que não está feito, posso vos garantir, com estabilidade política em breve estará pronto”, disse, apelando a que a população não se deixe influenciar pelas mentiras e pela demagogia da oposição e deixando claro que, com a confiança dos porto-santenses, manter-se-á a dinâmica que foi conseguida a vários níveis, quer do ponto de vista económico, quer social, quer ao nível do investimento público e privado.

“Este é um trabalho conjunto que queremos continuar a realizar, apoiando as famílias, fomentando o investimento e assegurando sempre e cada vez maior qualidade de vida para o Porto Santo”, disse, apelando a que, no próximo dia 12 de Outubro, ninguém fique em casa e que todos possam contribuir para manter o ciclo de crescimento que a Ilha atualmente vive, assim como a concretização de projetos que são essenciais para o futuro.

Roberto Silva confiante que o povo saberá escolher o PSD, o único Partido “que tem um projecto para o Porto Santo”

“2025 foi um ano particularmente difícil, mas feliz para nós”, assinalou, esta noite, o presidente da Comissão Política do PSD Porto Santo, Roberto Silva, a quem coube a primeira intervenção da Festa de Verão Social-democrata que teve lugar na Ilha Dourada, aludindo às vitórias conseguidas este ano pelo Partido e lembrando que o povo do Porto Santo soube escolher, este ano, a estabilidade e que é em nome dessa estabilidade que também saberá votar no próximo dia 12 de Outubro, confiante de que a Câmara Municipal tenha condições de prosseguir o seu projecto a favor daquela Ilha.

Roberto Silva que, nesta oportunidade, apelou ao voto no PSD, o único Partido "que tem reconhecido mérito, que acredita nos porto-santenses e que tem, acima de tudo, um projecto para o Porto Santo e que tem, sempre, colocado o interesse desta Ilha em primeiro lugar, apostando no seu desenvolvimento integral".

Uma intervenção que ficou igualmente marcada pelo reconhecimento aos militantes do Porto Santo, que “foram decisivos” nas duas batalhas que o partido enfrentou este ano e que "serão igualmente determinantes para a vitória a alcançar no próximo dia 12 de Outubro".