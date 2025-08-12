Carro despistou-se no Santo da Serra
Um veículo ligeiro despistou-se há instantes na zona do Sitio dos Casais Próximos, na freguesia de Santo António da Serra, em Santa Cruz.
O sinistro resultou em duas vítimas, um homem e uma mulher, na faixa etária dos 40 anos, que apresentavam escoriações pelo corpo.
As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.
