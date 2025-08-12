 DNOTICIAS.PT
Carro despistou-se no Santo da Serra

Um veículo ligeiro despistou-se há instantes na zona do Sitio dos Casais Próximos, na freguesia de Santo António da Serra, em Santa Cruz. 

O sinistro resultou em duas vítimas, um homem e uma mulher, na faixa etária dos 40 anos, que apresentavam escoriações pelo corpo. 

As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

