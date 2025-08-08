Madeira acolhe conferência internacional 'WASTES 2025'

Entre os dias 3 e 5 de Setembro o Funchal acolhe a 7.ª edição da Conferência Internacional WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities, que se realizará no Hotel VidaMar. O evento é organizado pelo CVR – Centro para a Valorização de Resíduos e pela Universidade do Minho, com coorganização da ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e da Universidade da Madeira, e conta com o apoio institucional da Associação para a Promoção da Madeira.

Ao longo de três dias, a conferência reunirá investigadores, representantes de empresas, decisores políticos e especialistas internacionais, para debater soluções concretas para os desafios globais da gestão de resíduos, economia circular e sustentabilidade.

A sessão de abertura contará com a presença de figuras institucionais de relevo na Região Autónoma da Madeira, reforçando a importância estratégica da conferência para o território: Manuel Ara de Oliveira, director regional do Ambiente e do Mar; Sílvio Moreira Fernandes, reitor da Universidade da Madeira; Amílcar Gonçalves, presidente da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, e Rui Caldeira – presidente da Arditi - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

O programa inclui sessões plenárias com oradores de prestígio internacional, que irão abordar temas estruturantes para o futuro da inovação ambiental e economia regenerativa: João Monteiro (MARE-Madeira/ARDITI/Universidade da Madeira)

'Advancing Methods and Tools to Study, Survey and Monitor Marine Litter Pollution'; João Nunes (BLC3 Association – Technology and Innovation Campus)

'Circular Bioeconomy: A Key Option?'; Pablo Kroff (Consultor sénior, Chile)

'Can We Continue Growing Within Limits? When Change is More Important Than Improvement'; e Ricardo Jardim Gonçalves (Universidade NOVA de Lisboa) 'Digitalization in the Circular Economy: Limits and Opportunities'.

Além das sessões plenárias, a WASTES 2025 contará com sessões científicas paralelas, nas quais serão apresentados resultados de investigação e soluções técnicas com impacto direto nos sectores da valorização de resíduos, tecnologias verdes, sustentabilidade e circularidade.

Paralelamente decorrem Sessões Indústria, com foco na transferência de conhecimento para a prática empresarial e territorial.

A participação nestas sessões é gratuita, mas requer inscrição prévia. Os participantes registados na conferência terão acesso automático.

Toda a informação sobre inscrições, programa científico, oradores e temas está disponível em: www.wastes2025.org.

"Este evento reforça o posicionamento da Madeira como território de inovação, conhecimento e sustentabilidade ambiental, reunindo ciência, indústria e políticas públicas num fórum internacional de elevado impacto", remata nota enviada.