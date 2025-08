Dani Benchimol transferido para o Varzim

O Marítimo anunciou a transferência de Dani Benchimol para o Varzim a título definitivo, ficando com 50% dos direitos económicos do jogador em caso de uma futura transferência.

O extremo, de 22 anos, e após o estágio que o Marítimo desenvolveu em Rio Maior, foi remetido para a equipa sub-23, onde ficou a treinar, tendo agora a SAD maritimista encontrado esta solução, dado que o jogador não entrava nas opções do treinador.

Dani Bechimol, com dupla nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana, fez toda a sua formação no União da Madeira e estava no Marítimo desde a época 2020/21, quando chegou para representar os sub-19, tendo depois alinhado nos sub-23 e na equipa B. Na segunda metade da época passada passou a integrar o plantel sénior, tendo alinhado em 17 jogos, um deles a titular.