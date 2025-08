Regata com 31 canoas cumpre tradição na Madalena do Mar

A 14.ª Regata de Canoas da Madalena do Mar, decorreu hoje, dia 3 de Agosto, pelas 12 horas, numa organização conjunta da Câmara Municipal da Ponta do Sol, com o apoio da Associação Regional de Canoagem da Madeira e da Associação da Madeira de Desportos para Todos.

Esta iniciativa, contou com a participação de 31 canoas, abrangendo frotas de Canoas de cinco concelhos da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente: Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos, Porto Moniz e Ponta do Sol.

O trajeto da regata foi realizado em plena Baía da Madalena do Mar, com partida frente ao Bairro do Pescadores, rondando uma boia aos 1.000 metros e chegada no ponto de partida, numa distância de aproximadamente 2 quilómetros.

A Canoa Gustavo Figueira foi a mais rápida, completando o percurso em 00:16:32, seguiram-se as canoas Lima e Loba, com o tempo de 00:16:58 e 00:17:00 respectivamente.

Confira abaixo os resultados na íntegra.