Nacional lamenta a morte de Jorge Costa

O Nacional, através da publicação de um comunicado, lamentou a morte de Jorge Costa, director de futebol do FC Porto.

Eis, na íntegra, o comunicado do Nacional.

“O CD Nacional lamenta profundamente o falecimento de Jorge Costa, uma figura marcante do futebol português, jogador internacional que se destacou ao serviço do FC Porto, assim como das Seleções Nacionais de Portugal. Foi ainda treinador de diversos clubes e desempenhava, atualmente, as funções de Diretor do Futebol do FC Porto.

Natural da cidade do Porto, Jorge Costa deixa o seu nome escrito nas páginas douradas do FC Porto com vários títulos nacionais e internacionais conquistados, tendo tido também uma carreira de relevo ao serviço de Portugal.

Ao FC Porto e a todos os seus adeptos, à família e amigos, o CD Nacional endereça sentidas condolências neste momento de luto.”