Distritos mais a Norte do continente hoje com aviso vermelho devido ao calor

Os distritos mais a norte de Portugal continental, Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança, estão hoje, pelo segundo dia consecutivo, sob aviso vermelho devido ao calor, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho, o mais elevado numa escala de três, deve-se, diz o IPMA, à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima, exceto na faixa costeira.

Os avisos vermelhos para os distritos do norte estão em vigor desde as 12:00 de segunda-feira e prolongam-se até às 18:00 de hoje.

A partir dessa hora Braga e Porto e Viana do Castelo passam a aviso amarelo, pela "persistência de valores elevados de temperatura máxima no interior do distrito", mas Bragança e Vila Real ficam em aviso laranja, o segundo mais grave, devido aos valores muito elevados da temperatura máxima.

O IPMA colocou em aviso laranja, para hoje, mais cinco distritos do norte do país, com Aveiro e Coimbra a passarem a aviso amarelo a partir da tarde mas Guarda e Viseu a manterem-se no aviso laranja.

Os restantes distritos do continente, com exceção de Faro que não tem avisos, estão sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. O aviso estende-se por todo o dia exceto nos distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal, sem avisos a partir das 18:00 de hoje.

Braga e Évora deverão, segundo o IPMA, chegar hoje aos 41ºC (graus celsius). Na quarta-feira há previsão de uma pequena descida da temperatura em todo o continente.

Os arquipélagos da Madeira e dos Açores não apresentam hoje avisos.