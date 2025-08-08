Cruzeiro, de Leonardo Jardim, apurado para os quartos de final da Taça do Brasil

O Cruzeiro, do treinador português Leonardo Jardim, qualificou-se na quinta-feira à noite para os quartos de final da Taça do Brasil de futebol, com a equipa a vencer por 2-0 na visita ao CRB.

Depois de um empate sem golos no jogo da primeira mão, o Cruzeiro resolveu a eliminatória em Maceió, com o médio argentino Lucas Villalba (43 minutos) e o médio brasileiro Eduardo (90+6) a fazerem os golos dos visitantes.

O Cruzeiro é o clube que mais vezes na história venceu a Taça do Brasil, com seis conquistas (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), à frente de Flamengo e Grémio, ambos com cinco.

O apuramento de Leonardo Jardim, que na Série A brasileira também tem feito uma boa campanha -- segue na liderança com o Flamengo -, segue-se à eliminação do Palmeiras, de Abel Ferreira, perante o Corinthians, o que elevou a contestação ao técnico luso.