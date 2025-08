Nádia Melim quer apoio ao pagamento de propinas para estudantes do Porto Santo

O apoio ao pagamento das propinas para os estudantes universitários do Porto Santo é uma das medidas que Nádia Melim pretende implementar, caso seja eleita presidente da câmara municipal nas Eleições Autárquicas de 12 de Outubro.

A candidata do Partido Socialista (PS) considera que "esta é uma ajuda fundamental para as famílias, que sentem cada vez mais dificuldades para fazer face aos encargos inerentes à frequência dos seus filhos no ensino superior, nomeadamente as despesas com as propinas, o alojamento, a deslocação, a alimentação, entre outras".

Esta situação, alerta, "tem vindo a agravar-se à medida que o custo de vida tem, também ele, vindo a aumentar".

Nádia Melim realça que os estudantes naturais do Porto Santo estão numa posição de "desvantagem acrescida", já que, na prática, “são deslocados duas vezes”, o que a seu ver "atesta a necessidade deste apoio, para aliviar os orçamentos familiares".

Para a cabeça-de-lista do PS é "uma obrigação da autarquia" ajudar a garantir que os estudantes da 'ilha dourada' tenham direito "às mesmas oportunidades de acesso ao ensino superior".

Como dá conta, "há uma percentagem significativa de alunos que desistem dos seus cursos, muitos deles devido à falta de recursos financeiros, pelo que a atribuição deste apoio no pagamento das propinas seria um contributo importante para inverter esta realidade".

A candidata socialista sublinha ainda que "a aposta na formação constitui um investimento no futuro", já que, desta forma, “estamos a contribuir para uma população mais qualificada e, consequentemente, com mais possibilidades de conseguir empregos qualificados e melhor remunerados”.