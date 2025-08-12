Cidadãos e associações unem-se em limpeza da Praia da Maiata no domingo

A TrashCatchMadeira vai liderar uma acção de limpeza na Praia da Maiata, no Porto da Cruz, já no próximo domingo, dia 17 de Agosto. O objectivo é juntar cidadãos e organizações ambientais numa acção significativa de limpeza. O evento arranca pelas 9 horas, junto ao bar 'O Surfista', devendo continuar até às 12 horas.

Numa nota à imprensa, a organização explica que a iniciativa vai arrancar com um pequeno briefing de segurança e apresentação feita pelos organizadores.

O evento conta ainda com o apoio orgulhoso da Remote East Coasters, Mare Madeira, Bar O Surfista e Câmara Municipal de Machico. "Esta colaboração demonstra o compromisso da Madeira com a protecção ambiental, reunindo residentes, surfistas, nómadas digitais e entusiastas do oceano para esta causa essencial", indica.

Os organizadores incentivam os participantes a efectuarem a sua inscrição online. É ainda recomendado que os participantes levem luvas próprias, água extra, protector solar e chapéus.

"Todos são bem-vindos e a limpeza terminará com um almoço-convívio no Bar O Surfista", termina.