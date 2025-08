PS quer travar o aumento da sinistralidade rodoviária na Região

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada esta terça-feira, 5 de Agosto, na Assembleia Legislativa da Madeira a um pedido de audição parlamentar urgente ao presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), à Polícia de Segurança Pública (PSP), à presidente da secção regional da Ordem dos Engenheiros e ao presidente do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), tendo em vista obter esclarecimentos técnicos e institucionais que permitam identificar falhas e propor soluções eficazes para travar o aumento da sinistralidade rodoviária na Região.

Recentemente, os socialistas, pela voz do deputado Gonçalo Leite Velho, apresentaram no Parlamento Madeirense um projecto de resolução a recomendar ao Governo Regional a implementação urgente de uma Estratégia Regional de Prevenção Rodoviária, para fazer face ao grande número de acidentes e de vítimas na estrada, documento chumbado pelo PSD.

Em nota emitida, Gonçalo Leite Velho alerta que para uma "tendência negativa que demonstra a necessidade urgente de avaliar as políticas e medidas em vigor para a prevenção da sinistralidade, bem como a articulação entre as entidades com competências nesta matéria”.

Segundo o deputado socialista, o pedido de audição prevê a auscultação do presidente da ANSR, para prestar esclarecimentos sobre as estratégias de prevenção da sinistralidade na Região e medidas específicas aplicadas à Madeira, do Comando Regional da PSP, para apresentar dados detalhados da sinistralidade, explicar a atuação na fiscalização rodoviária e as ações para combater comportamentos de risco, da presidente da secção regional da Ordem dos Engenheiros, para aferir questões técnicas de mobilidade e infraestrutura, bem como do presidente do IMT, para clarificar os processos de licenciamento, formação de condutores e políticas de mobilidade que possam mitigar a elevada taxa de acidentes.

A proposta apresentada pelo PS e que foi rejeitada pela maioria PSD/CDS procurava implementar na Região os objectivos da ‘Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021–2030 – Visão Zero 2030’ e da política europeia de segurança rodoviária, que têm como meta a redução para metade das mortes e feridos graves até 2030 e a sua eliminação total até 2050. O projecto socialista defendia ainda a colaboração com a Universidade da Madeira na produção de relatórios técnico-científicos, a elaboração de planos de ação bienais, o reforço da fiscalização e aplicação da lei, a melhoria das infraestruturas rodoviárias, a proteção dos utentes vulneráveis, como peões e ciclistas, bem como a promoção de campanhas de sensibilização para comportamentos responsáveis na estrada.