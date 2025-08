Mais de 40 fogos em Portugal combatidos por cerca de 1.880 operacionais pelas 21:00

Mais de 1.880 operacionais, apoiados por 595 meios terrestres, estavam hoje, pelas 21:00, a combater 44 incêndios em Portugal continental, com destaque para os fogos em Vila Real e Ponte da Barca, de acordo com o 'site' da Proteção Civil.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 21:00, aqueles dois incêndios (considerados "ocorrências significativas") eram os mais preocupantes.

O incêndio que deflagrou hoje à tarde em Vila Real progrediu para Sabrosa em duas frentes ativas que ardem com bastante intensidade, com as aldeias de Anta e Garganta a apresentarem maior preocupação, disse à Lusa, ao fim da tarde, o comandante sub-regional do Douro.

Já em Arouca, o fogo "está dominado", mas ainda mobiliza 216 operacionais e 81 viaturas.

Desde segunda-feira, muitos incêndios rurais têm afetado o continente português, em especial as regiões Norte, Centro e Alentejo. As chamas obrigaram à evacuação de aldeias.

Entre bombeiros e civis, várias pessoas foram assistidas, sem registo de feridos graves. Não há também indicação de habitações destruídas, mas arderam áreas florestais, agrícolas e pecuárias, assim como anexos e similares.

Portugal continental vai entrar, a partir de domingo e até quinta-feira, em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio nos próximos dias, anunciou hoje a ministra da Administração Interna.

"Face ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam um risco significativo de incêndio rural, o Governo decidiu declarar situação de alerta em todo o território continental", anunciou Maria Lúcia Amaral, numa declaração ao país, sem direito a perguntas.

A situação de alerta entra em vigor às 00:00 de domingo e prolonga-se até às 23:59 de quinta-feira, 07 de agosto.

O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, afirmou na sexta-feira que os meios de combate a incêndios são suficientes, embora não consigam, com tantos fogos, "estar em todo o lado ao mesmo tempo".

Grande parte dos distritos de Bragança, Guarda e Castelo Branco, no interior centro, está hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta previsão estende-se também ao sul do país, a seis concelhos do distrito de Faro: Portimão, Silves, Monchique, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

De acordo com o IPMA, a situação de perigo máximo de incêndio rural irá manter-se nos próximos dias nas mesmas regiões.