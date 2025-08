Diego Ruiloba fecha o segundo dia na liderança do Rali da Madeira

Na última classificativa do dia, a 7.ª prova especial classificação do Rali da Madeira, que marcou a segunda passagem por Santana', a dupla madeirense João Silva/Luís Rodrigues (Toyota Yaris GR Rally2) foi a mais rápida, mas quem termina como líder da competição é a dupla espanhola Diego Ruiloba/Angel Vela (Citroën C3 Rally2).

Assim, o campeão em título parte para o derradeiro dia da prova de automobilismo madeirense com uma vantagem de 6,6 segundos.

No traçado da sua terra, Miguel Nunes (Skoda Fabia RS Rally2) registou o segundo melhor tempo (8:46.8 minutos), encurtando distâncias na 'geral' para o italiano Simone Campedelli (Skoda Fabia RS Rally2), que apesar de nesta PEC ter rubricado a quinta melhor marca (8:50.8 minutos) ainda segura o último lugar do pódio, com uma diferença de 2,6 segundos.

Classificação Geral

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

O programa prossegue amanhã, às 1025, com a 8.ª PEC, com a primeira passagem pela Ponta do Sol.

Acompanhe a cobertura especial e em simultâneo do Rali Vinho Madeira nas sete rádios privadas regionais: TSF-Madeira, Calheta, JM/FM, Porto Moniz, Praia, Santana, São Vicente.