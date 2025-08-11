Chuvas intensas provocam pelo menos cinco mortos na ilha cabo-verdiana de São Vicente

Pelo menos cinco pessoas morreram na ilha cabo-verdiana de São Vicente devido às chuvas intensas que caíram na madrugada de hoje, provocando também danos em vias públicas, habitações e viaturas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

"Choveu na noite de segunda-feira em todas as ilhas de Cabo Verde. O maior registo é em São Vicente, as outras ilhas estão, por agora, sem problemas. Houve muitos estragos de várias ordens, principalmente perdas de vidas humanas", afirmou Domingos Tavares, presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, confirmando que houve cinco mortes.

Segundo o responsável, está em curso o levantamento da situação, mas houve danos também em habitações, vias públicas e estabelecimentos comerciais.

Houve ainda cortes de energia e várias viaturas foram arrastadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) "previu chuva de intensidade variável para o arquipélago".

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, manifestou na rede social Facebook "amizade e solidariedade" para com a ilha de São Vicente, "a mais fustigada pelas últimas chuvas, que provocaram perdas de vidas humanas e muitos estragos materiais".

"Estou a acompanhar com toda a atenção a situação nas outras ilhas, particularmente as do norte, onde choveu com mais intensidade", acrescentou.

Desde a madrugada, o mau tempo deslocou-se para o norte do arquipélago, afetando especialmente as ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, com chuvas intensas acompanhadas de trovoadas e relâmpagos, mas com danos registados apenas em São Vicente.