Três bombeiros feridos em Sabrosa mas sem gravidade

Três bombeiros ficaram feridos sem gravidade durante o combate ao incêndio que lavra em Sabrosa em duas frentes e que mobiliza cerca de 240 operacionais, disse hoje o segundo comandante sub-regional do Douro.

José Requeijo referiu que os três bombeiros feridos foram encaminhados para assistência no Hospital de Vila Real e adiantou que as queimaduras foram consideradas superficiais.

O fogo que começou em São Cibrão, Vila Real, alastrou para o concelho de Sabrosa, onde lavra em duas frentes com alguma intensidade.

José Requeijo referiu que as equipas terrestres foram colocadas em pontos estratégicos, nomeadamente em São Martinho de Anta e na zona industrial de Sabrosa.

"Os meios terrestres estão bem colocados, estão a trabalho, esperemos que as próximas horas, até com o cair da noite, nos dê uma janela de oportunidade", referiu.

Para o combate a este fogo estão mobilizados cerca de 240 operacionais e 70 viaturas, mas, segundo o responsável, os meios estão a ser reforçados.

O segundo comandante da sub-região do Douro explicou que o incêndio teve um início com muita atividade, com uma velocidade de propagação muito grande, para o que contribuiu uma conjugação de fatores como o calor intenso, o vento de leste e os combustíveis muito finos.

"De imediato fizemos um reforço musculado deste teatro de operações, de todas as disponibilidades quer sejam terrestres, quer por meios aéreos. O facto é que a velocidade de propagação foi bastante grande, ganhou alguma dimensão, o perímetro já é bastante grande", apontou.

Durante a tarde chegaram a estar mobilizados para esta ocorrência 11 meios aéreos, tendo o fogo colocado em risco as aldeias de Anta e de Garganta.

De acordo com uma publicação da Câmara Municipal de Sabrosa nas redes sociais, estão cortadas ao trânsito as estradas entre São Martinho de Anta e Garganta, "entre a rotunda de Anta e o pontão, no limite do concelho, com Vila Real (São Cibrão)", e entre a zona industrial de Sabrosa e Feitais

O alerta para o fogo foi dado às 14:23 na zona de São Cibrão, concelho de Vila Real.

Portugal continental vai entrar, a partir de domingo e até quinta-feira, em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio nos próximos dias, anunciou hoje a ministra da Administração Interna.

"Face ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam um risco significativo de incêndio rural, o Governo decidiu declarar situação de alerta em todo o território continental", anunciou Maria Lúcia Amaral, numa declaração ao país, sem direito a perguntas.

A situação de alerta entra em vigor às 00:00 de domingo e prolonga-se até às 23:59 de quinta-feira, 07 de agosto.