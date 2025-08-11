PSP confirma detenção de funcionário da câmara que vendia droga a terceiros

A Polícia de Segurança Pública confirmou ao DIÁRIO que no passado dia 6 de Agosto deteve um homem por posse de armas proibidas e tráfico de estupefacientes no Funchal, quanto questionada acerca da detenção do funcionário da Câmara Municipal do Funchal.

“O Comando Regional da PSP Madeira (CRM) informa que no passado dia 6 de agosto de 2025, no âmbito de um inquérito em que se investiga a prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, de peculato de uso e de abuso de poder, dirigido pela 1.ª Secção do Funchal do DIAP da Madeira, a EIC do Funchal da PSP executou mandados de busca domiciliária e não domiciliária e de apreensão e de pesquisa e apreensão de dados e documentos informáticos, incluindo registos de comunicações electrónicas. A investigação, que durava há cerca de um ano, incidiu sobre um indivíduo que vendia o que se presume ser alfa-PHP e/ou alfa-PiHP a terceiros”.

A PSP referiu ainda em comunicado que no decurso do processo, foram apreendidas diversas doses de produto estupefaciente, dinheiro suspeito de resultar da venda de drogas, um telemóvel e várias armas proibidas. Também foi apreendida a viatura utilizada pelo arguido, entretanto entregue ao respetivo titular.

O arguido foi restituído à liberdade, por determinação da autoridade judiciária competente, de modo a aguardar o resultado das perícias toxicológicas às substâncias apreendidas e, assim, obter-se a prova indiciária indispensável do crime de tráfico de estupefacientes.