Confiança alerta para gravidade da detenção de trabalhador da CMF

A Confiança considera "de extrema gravidade a operação realizada, na passada quinta-feira, 7 de agosto de 2025, nas instalações do Departamento de Ambiente nos Viveiros, que motivou bastante apreensão entre os funcionários e que culminou com a detenção, por autoridade policial, de um trabalhador da Câmara Municipal do Funchal que alegadamente transportava e traficava substâncias estupefacientes numa viatura municipal".

Através de uma nota de imprensa revela que, "segundo informações que a Confiança procura confirmar, na posse do trabalhador e no interior da viatura afecta ao Departamento de Ambiente, apreendida e posteriormente libertada, terão sido encontrados diversos tipos de droga e vários milhares de euros em numerário". Estes relatos, prossegue, "apontam ainda que a actividade criminosa alegada teria como um dos pontos de actuação ruas do centro histórico da cidade do Funchal".

Para a Confiança, acrescenta, "é inadmissível que a Câmara Municipal do Funchal, entidade que tem a obrigação de ser exemplo, seja alvo de uma operação que alega a utilização de meios municipais para o tráfico de droga, particularmente quando o executivo furta-se a apresentar explicações remetendo-se ao silêncio sobre o assunto". No seu entender, "trata-se de mais uma machadada na já depauperada credibilidade deste executivo PSD, que deve explicações urgentes aos funchalenses".

Diz ainda que, na próxima reunião de Câmara, a Confiança exigirá ao executivo municipal que esclareça publicamente "se confirma a ocorrência da operação e detenção; qual o vínculo funcional e as funções desempenhadas pelo trabalhador em causa; se existem mais trabalhadores ou meios municipais envolvidos neste processo e que medidas preventivas e/ou disciplinares já foram adoptadas pela autarquia".

Por fim, refere que "a confiança dos cidadãos nas instituições municipais exige respostas rápidas, transparentes e inequívocas".