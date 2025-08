Ministra promete reforço de meios e melhoria das infraestruturas da PSP e GNR

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, garantiu hoje o compromisso do Governo com o reforço e valorização dos meios e infraestruturas das forças de segurança, considerando-o uma "prioridade clara" já em execução.

"É um compromisso assumido pelo Programa de Governo, e já debatido na Assembleia da República, e que se traduz num reforço muito firme das condições de trabalho e dos recursos necessários", afirmou a ministra, à margem das comemorações do 158.º aniversário do Comando Metropolitano do Porto da PSP, em Vila do Conde.

Maria Lúcia Amaral destacou que a manutenção de postos, esquadras e veículos "é uma prioridade para o Governo assegurar", sublinhando que já foram tomadas medidas concretas nesse sentido.

"Já no meu mandato, que se iniciou há muito pouco tempo, foram entregues dezenas de viaturas, quer à PSP, quer à GNR, no cumprimento desse princípio. E esse princípio vai ter continuidade", garantiu.

A governante falava momentos depois do discurso do comandante metropolitano do Porto da PSP, Vítor Rodrigues, que alertou para a escassez de efetivos e para o envelhecimento do corpo policial na área metropolitana.

"O quadro do Comando Metropolitano do Porto encontra-se deficitário em todos os níveis da hierarquia", afirmou o responsável, sublinhando "que a média de idades é atualmente de 47 anos".

"Num serviço tão exigente, com enorme desgaste físico e psicológico, isso conduz a uma redução dos níveis de operacionalidade", referiu o comandante, acrescentando que o reforço de efetivos é essencial para manter a qualidade do serviço prestado.

"A segurança é um fator chave para se manter o dinamismo económico e social da área metropolitana do Porto. Sem um reforço do número de efetivos, será difícil mantermos a qualidade do serviço que prestamos à população", afirmou.

Vítor Rodrigues apelou ainda à ministra para que avance com urgência com as obras no Quartel da Bela Vista, em Campanhã, apontando que a promessa de requalificação do espaço "existe há mais de 20 anos".

Segundo o comandante, as atuais condições do quartel não são compatíveis com as exigências da missão policial, nem com o respeito devido aos profissionais da PSP.

A cerimónia em Vila do Conde contou com a presença de dirigentes da PSP, representantes de diversas entidades civis e militares, e incluiu homenagens e reconhecimentos a elementos da força de segurança pelo seu desempenho e carreira.