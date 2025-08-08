Sofia investiga morte de funcionário búlgaro da ONU em ataque israelita em Gaza

A justiça búlgara anunciou hoje a abertura de uma investigação pela morte de um funcionário búlgaro da ONU em Gaza, na sequência de um ataque israelita, por ter ocorrido contra uma pessoa sob proteção internacional.

O cidadão búlgaro, Marin Marinov, foi morto em 19 de março, quando dois edifícios da ONU em Deir al-Balah (centro de Gaza) foram atingidos por ataques de tanques israelitas.

O advogado da família, Mincho Spasov, detalhou que a investigação do procurador búlgaro diz respeito ao "assassinato de uma pessoa sob proteção internacional".

O Exército israelita afirmou que o cidadão búlgaro foi morto por tiros de tanques israelitas, depois de inicialmente ter negado qualquer responsabilidade pela explosão.

Israel emitiu posteriormente um pedido formal de desculpas pela morte do funcionário da ONU em Gaza.

Num comunicado que anunciava o pedido de desculpas de Israel em abril, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Bulgária, Georg Georgiev, frisou que tragédias como esta não se devem repetir.

Posteriormente, afirmou que a Bulgária "insistiria numa indemnização justa para os familiares de Marinov".

O advogado que representa a filha de Marinov confirmou à agência France-Presse (AFP) que está em curso uma investigação criminal e que a Bulgária se prepara para enviar pedidos de assistência jurídica mútua a Israel e a França.

Um cidadão francês ficou também ferido no mesmo ataque.

"O objetivo imediato é identificar o comandante do carro de combate que disparou o projétil fatal", explicou Spasov.

O advogado salientou que um relatório forense da ONU indicou que Marinov foi morto por um projétil guiado com precisão, e não por disparo aleatório.