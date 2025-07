Carlos Vicens garante Sporting de Braga "com confiança e energia" para ganhar

O Sporting de Braga está "com confiança e energia" para vencer os búlgaros do Levski Sofia, quinta-feira, da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, afirmou hoje o seu treinador, Carlos Vicens.

Após o empate 0-0 da primeira mão, na passada quinta-feira, na Bulgária, o treinador espanhol frisou a importância do próximo jogo, notando que sendo "uma eliminatória, só vai continuar uma equipa" e garantindo: "Estamos com confiança e energia para passar".

Questionado sobre o que o Sporting de Braga tem que fazer de diferente do que fez na Bulgária para ganhar, o técnico respondeu de forma lacónica: "marcar mais um golo que o rival".

"Se criámos o suficiente lá para marcar? Sim, rematámos duas vezes enquadrado à baliza e tivemos algumas bolas paradas perigosas também. Mas, o jogo de lá é passado, estamos focados para passar", disse.

O treinador dos búlgaros atribuiu algum maior favoritismo ao Sporting de Braga pelo poderio financeiro ser superior, mas Carlos Vicens desvalorizou a opinião do compatriota, destacando ainda "jogar em casa é uma sempre uma vantagem".

"Na primeira mão, fizemos uma viagem de quatro horas para uma cidade que não conhecíamos, uma equipa que já tinha feito uma ronda [europeia] e uma jornada no seu campeonato. A jogar em casa, no nosso estádio, com as nossas famílias e sobretudo com os nossos adeptos isso é o mais importante", disse.

O treinador admitiu mudanças no 'onze', nomeadamente de Roger e Victor Gómez: "sim, são possibilidades, temos muitos jogadores disponíveis, menos o Robson Bambu e o Gabri [Martínez]. Mas, os outros estão a treinar bem. Tenho o trabalho difícil de tomar decisões", afirmou.

Ao lado do treinador, o médio Zalazar disse que "a equipa está preparada e confiante" e assumiu: "Todos juntos e a remar para o mesmo lado, vamos tentar ganhar o jogo".

O internacional uruguaio disse que a adaptação às novas ideias do treinador "foi muito fácil: temos jogadores de muita qualidade e quando nos juntamos podemos fazer muitos danos, como aconteceu com o Celta de Vigo [vitória por 3-1, em jogo particular]", disse.

Zalazar lembrou que o jogo da primeira mão "foi duro" e que o "relvado não ajudou", mas garantiu que a equipa bracarense está melhor preparada.

O jogador tem alinhado mais colado à esquerda, mas disse sentir-se cómodo nessa posição.

"Onde a equipa precisar de mim, eu vou estar apto a jogar. O coletivo é sempre o mais importante e em todas as posições da frente eu sinto-me cómodo", disse, garantindo ainda estar "feliz" em Braga depois de, na época passada, ter estado perto de sair para os russos do Zenit.

Patrão está recuperado e pode ser opção, ao contrário de Robson Bambu e Gabri Martínez.

O Sporting de Braga e o Levski Sofia defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo belga Lothar D'hondt.