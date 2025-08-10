Ribeira Brava vence IV edição da Taça Simon Bolívar de softbol

A equipa 'Ribeira Brava' foi a vencedora da IV edição da Taça Simon Bolívar, de softbol, disputada este domingo, na Ribeira Brava, inserida na programação da Festa Luso-Venezuelana. A final disputou-se frente à equipa 'Diamonds Funchal'.

No total, 80 atletas participaram nesta competição, do desporto mais praticado na Venezuela. No final, Juan Nobrega, organizador e capitão da equipa vencedora, afirmou estar contente com a organização e prometeu melhorias para o próximo ano.

Para a comunidade venezuelana, esta é também "uma tradição", que "ajuda a aliviar o stress e a matar saudades" da terra natal.

O primeiro jogo disputou-se entre 'Boaventura' e 'Ribeira Brava'. O segundo encontro colocou em campo 'Diamonds Funchal' contra 'Caimanes Porto Moniz', ditando assim a final entre 'Ribeira Brava' e 'Diamonds Funchal'.