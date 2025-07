Ribeira Brava vai ter unidade especializada para alunos com necessidades especiais

A Escola Básica com Pré-Escolar e Creche da Ribeira Brava vai contar com uma nova unidade especializada de ensino estruturado a partir do ano lectivo 2025/2026 para apoiar crianças com perturbações do espectro do autismo, dificuldades do desenvolvimento intelectual e outras condições do foro do neurodesenvolvimento. Esta quarta-feira, 31 de Julho, a Câmara Municipal da Ribeira Brava aprovou, em reunião da vereação, a aquisição de materiais para apetrechar a nova unidade de ensino estruturado da responsabilidade da Secretaria Regional de Educação.

Em nota emitida, o presidente do Município, Ricardo Nascimento, sublinha que a autarquia tem já "alguns casos sinalizados", lamentando o aparecimento de "cada vez mais situações no concelho", o que justifica a importância do projecto "tendo em conta a necessidade sentida”.

A unidade pretende oferecer um ambiente educativo adaptado, seguro e estruturado, promovendo a inclusão e o desenvolvimento pessoal, social e académico dos alunos.

A Câmara Municipal da Ribeira Brava aprovou hoje um pacote de apoios educativos superiores a 15 mil euros. Entre as medidas está também a atribuição de prémios de mérito escolar a estudantes dos vários níveis de ensino, incluindo o conservatório de música e o ensino superior, com destaque para os alunos com médias superiores a 18 valores.

Foi igualmente aprovada a continuidade da plataforma Escola Virtual e Aula Virtual aos alunos do 3.º e 4.º anos, uma ferramenta considerada relevante no apoio ao processo de aprendizagem.

A autarquia aprovou ainda votos de congratulação à EB1/PE da Tabua, distinguida com os 3.º e 2.º lugares nacionais no desafio UHU 2024/2025 no âmbito do projecto Eco-Escolas, e à atleta local Ana Margarida Cardoso, pelo desempenho na modalidade de basquetebol ao serviço do CAB Madeira, conquistando o campeonato Regional e a Taça da Madeira, entre outros títulos.